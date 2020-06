Ostia: Municipio Roma X, su canale dei pescatori ultimati lavori idraulici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati ultimati gli interventi manutentivi che hanno riguardato la campata del ponte di sinistra idraulica del canale dei pescatori a Ostia. Lo comunica il Municipio di Roma X. In proposito, il Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale comunica che, nelle giornate di domani 11 e di venerdì 12 giugno, il passaggio dei natanti, nel corso dei lavori spostato sulla campata centrale del Ponte, riprenderà il suo corso. "Per quanto riguarda la viabilità - si legge in una nota -, che durante le operazioni di rimozione delle opere provvisionali realizzate per consentire gli interventi, sarà istituito sul ponte un temporaneo senso unico alternato, governato da movieri, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 17. Nel corso delle operazioni saranno inoltre attuate le massime misure di sicurezza nella movimentazione dei materiali e i movieri provvederanno alla regolazione della circolazione stradale, nonché alla posa della segnaletica provvisoria di cantiere". (Com)