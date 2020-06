Usa: Trump chiede a "Cnn" di ritrattare il sondaggio dove è 14 punti dietro a Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto all'emittente "Cnn" di ritirare e scusarsi per un recente sondaggio che lo ha mostrato molto dietro al presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden. Lo riporta l'emittente "Cnn", che ha subito respinto la richiesta. "Difendiamo il nostro sondaggio", ha dichiarato Matt Dornic, portavoce di "Cnn". Il sondaggio, pubblicato lunedì, mostra Trump che insegue l'ex vicepresidente di 14 punti, col 41 per cento dei consensi rispetto il 55 per cento di Biden tra gli elettori registrati. Lo stesso sondaggio riporta anche l'approvazione per Trump ferma al al 38 per cento, il dato più basso dal gennaio 2019. Poco dopo la pubblicazione del sondaggio, Trump ha twittato di aver assunto la società di sondaggi McLaughlin & Associates per "analizzare" il sondaggio di "Cnn", "che ritengo FALSO in base all'incredibile entusiasmo che stiamo ricevendo", ha scritto il presidente. (Nys)