Brasile: coronavirus, governatore San Paolo aggiorna misure di distanziamento sociale

- Il governatore dello stato di San Paolo, in Brasile, Joao Doria, ha annunciato una nuova proroga delle misure "distanziamento sociale" adottate per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus, che prevedono la chiusura obbligatoria di tutte le attività, esercizi commerciali e servizi considerati non essenziali come ospedali, farmacie, supermercati e negozi di alimentari, fino al prossimo 28 giugno. Tuttavia le misure non si applicano nella stessa misura su tutto il territorio dello stato. Secondo quanto stabilito nel Piano San Paoli, ogni città o regione dello stato avrà una classificazione di rischio sanitario (rosso, arancione, giallo) e, in base alla diffusione della malattia e della disponibilità di posti letto negli ospedali, le autorità sanitarie dello stato decideranno se allentare o meno le misure di distanziamento. (segue) (Brp)