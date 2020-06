Usa: coronavirus, United Airlines chiederà ai passeggeri la compilazione di un questionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la United Airlines è diventata la prima grande compagnia aerea degli Stati Uniti a chiedere a tutti i passeggeri di completare un'autovalutazione sanitaria durante il processo di check-in, per evitare il diffondersi del coronavirus. Lo riporta il sito "Axios". In questo momento diverse compagnie aeree, in piena crisi economica per il crollo della domanda, stanno intensificando le procedure di igienizzazione. La maggior parte dei vettori richiede ai dipendenti e ai passeggeri di indossare maschere e ora United sta facendo un ulteriore passo avanti, chiedendo ai viaggiatori di confermare il proprio stato di salute. Sia durante il check-in presso un chiosco, online o di persona in aeroporto, i passeggeri dovranno accettare di compilare una lista dal titolo "Pronti a viaggiare" che verificherà: se il passeggero indossa una maschera, se non gli è stato diagnosticato il Covid-19 negli ultimi 21 giorni, se non ha avuto sintomi o se è stato in stretto contatto con qualcuno che è risultato positivo negli ultimi 14 giorni. United afferma che i clienti che non saranno in grado di confermare questi requisiti non potranno viaggiare, ma avranno la possibilità di riprogrammare i loro voli. (Nys)