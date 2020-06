Usa: Pompeo soddisfatto per la ripresa dei colloqui Onu in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha accolto con favore la ripresa dei colloqui condotti dalle Nazioni Unite tra le parti coinvolte nella guerra in Libia, e ha sollecitato rapidi negoziati per raggiungere un cessate il fuoco. Lo riporta la stampa internazionale. "È stato un buon primo passo, molto positivo", ha detto Pompeo, riferendosi al governo di accordo nazionale riconosciuto a livello globale e all'esercito nazionale libico, guidato dal comandante orientale Khalifa Haftar. "Sono ora necessari negoziati rapidi e in buona fede per attuare un cessate il fuoco e rilanciare i colloqui politici intra-libici guidati dalle Nazioni Unite", ha detto Pompeo in conferenza stampa. Sebbene gli Stati Uniti abbiano affermato di opporsi all'offensiva di Haftar, non hanno appoggiato fino in fono il governo di accordo nazionale. "È tempo ... per tutti i libici e tutte le parti di agire in modo che né la Russia né nessun altro paese possano interferire nella sovranità della Libia per il proprio tornaconto", ha detto Pompeo. (Nys)