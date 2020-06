© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incalzato dalle domande dei cronisti davanti palazzo Chigi sulla convocazione in Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Regeni, ha risposto: "Ho urgenza di riferire alla Commissione parlamentare. Non è usuale, mi dicono, che un presidente sia chiamato a riferire in una Commissione d'inchiesta parlamentare, ma appena possibile lo farò". (Rin)