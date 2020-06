Usa: Boston offre test per coronavirus a chi ha partecipato alla proteste contro il razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Boston offrirà a coloro che hanno partecipato alle proteste in piazza dopo la morte di George Floyd l'accesso ai test per coronavirus. Lo riporta il sito "Al Jazeera". Il sindaco Marty Walsh ha dichiarato in conferenza stampa che la sua amministrazione sta contattando gli organizzatori delle manifestazioni contro il razzismo e la violenza poliziesca e sta lavorando per creare un sito di test ambulante nel quartiere di Roxbury a Boston che sarà aperto a tutti, indipendentemente dal fatto che stiano mostrando o meno sintomi di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus. (Nys)