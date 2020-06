Torino: metro 2, Città metropolitana chiede progettazione tratta Tabacchi-Pescarito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La progettazione definitiva e appaltabile della linea 2 della metropolitana torinese comprenda anche la tratta Tabacchi-Pescarito: lo chiede il Consiglio metropolitano con una mozione approvata all’unanimità nella seduta odierna, che si è svolta con l’ormai consueta modalità della videoconferenza. Il testo della mozione, proposto dai Consiglieri del gruppo di centrosinistra “Città di città” ed emendato su richiesta del gruppo del Movimento 5Stelle, impegna la Sindaca metropolitana Chiara Appendino ad attivarsi con tutti gli strumenti propri della Città Metropolitana - e indirettamente della Città di Torino - per accogliere la richiesta avanzata dai Sindaci del quadrante nord-orientale dell’area metropolitana affinché la tratta Tabacchi-Pescarito venga da subito inserita nella progettazione definitiva. Il primo firmatario della mozione, il Consigliere Silvio Magliano della lista “Città di città”, ha illustrato il testo del documento, ricordando il carattere strategico di un’opera che interessa una porzione del territorio metropolitano che conta 230.000 abitanti. Magliano ha anche fatto presente che alcuni Comuni del quadrante sono disponibili a partecipare alle spese per la progettazione di una tratta della linea 2 che alleggerirebbe notevolmente il traffico automobilistico in entrata a Torino. Il Consigliere delegato ai trasporti e capogruppo del Movimento 5Stelle, Dimitri De Vita, ha riconosciuto la strategicità del prolungamento della linea 2 sino a Pescarito, che sarà infatti contemplato nel nuovo Piano Strategico Metropolitano. L’emendamento del gruppo del Movimento 5Stelle, condiviso dalla lista “Città di città”,fa riferimento alla disponibilità dei Comuni ad un eventuale cofinanziamento della progettazione. Richiama inoltre l’esigenza di verificare la disponibilità di fondi europei, statali e regionali per sostenere le spese di progettazione e realizzazione. (segue) (Rpi)