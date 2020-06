Onu: oggi incontro Gruppo di Amici sulla sicurezza alimentare e la nutrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra Emanuela Del Re ha aperto oggi l’incontro in videoconferenza del Gruppo di Amici sulla sicurezza alimentare e la nutrizione alle Nazioni Unite, di cui l’Italia e’ presidente. Tra i partecipanti, riferisce una nota, il presidente dell’Assemblea Generale dell’Onu, Tijjani Muhammad-Bande e la vice segretaria generale, Amina Mohammed. “Due mesi fa, abbiamo riunito questo gruppo pensando che solo un’azione internazionale collettiva poteva contribuire a risolvere la crisi globale in atto”- ha ricordato la vice ministra – “Dobbiamo ora intensificare i nostri sforzi in preparazione del 2021 Word Food Systems Summit. Vogliamo che questo sia un evento significativo, con seguiti concreti: una piattaforma inclusiva che mobilizzi tutti i significativi protagonisti internazionali. Come sottolineato dal presidente Conte, l’Italia e’ fortemente impegnata per il successo del Summit”. “Sia la presidenza italiana del G20 che la COP 26, che co-ospiteremo insieme al Regno Unito, daranno priorità alla creazione di sistemi alimentari resilienti e sostenibili. Dobbiamo ricordare che l’attuale crisi sanitaria approfondisce le crisi alimentari in atto. Come Presidente di questo gruppo, e’ mio dovere invitarvi tutti a impegnarsi, insieme ai rilevanti attori, per costruire o ricostruire, filiere alimentari sostenibili.” - ha proseguito. La Vice Ministra ha quindi ringraziato le agenzie romane delle Nazioni Unite per il ruolo cruciale nell’esercizio. “Dobbiamo raggiungere ciò che i leader mondiali hanno immaginato per il 2030: possiamo accelerare verso l’obiettivo “Zero Fame”, procedendo in maniera coordinata e coesa”.(Com)