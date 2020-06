Argentina: crisi del debito, Buenos Aires prospetta ulteriore proroga scadenza negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha detto che la scadenza del negoziato per la ristrutturazione del debito estero, fissata inizialmente per il 12 giugno, verrà probabilmente prorogata di altri 10 giorni con l'obiettivo di raggiungere un accordo con i creditori. "Siamo in trattativa, forse avremo bisogno di altri dieci giorni e forse anche di più", ha affermato il presidente nel corso di un'intervista rilasciata oggi all'emittente "Radio 10". "E' chiaro che l'Argentina deve trovare un accordo con i creditori, ed è chiaro che i creditori non hanno accettato la nostra offerta ma non faremo un'offerta che metta a repentaglio la sostenibilità dell'economia argentina", ha quindi aggiunto Fernandez. Il divario tra ciò che l'Argentina è disposta a pagare e ciò che gli obbligazionisti chiedono si sarebbe decisamente ridotto negli ultimi mesi, un fatto che ha determinato una decisa ripresa sui mercati del valore dei titoli del paese. (segue) (abu)