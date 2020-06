Bolivia: elezioni generali a settembre, governo accoglie decisione parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Paz, 10 giu - Il governo ad interim di Jeanine Anez, ha annunciato che promulgherà la legge approvata mercoledì in seconda lettura dal parlamento della Bolivia e che fissa al 6 settembre le prossime elezioni generali. "Il presidente promulgherà la legge per rispetto alle istituzioni e alla democrazia" ha annunciato sempre questo mercoledì il capo di Gabinetto, Yerko Nunez in una conferenza stampa. "Non vogliamo che ci sia il benché minimo dubbio sul fatto che il governo sta cercando di rimandare le elezioni", ha aggiunto Nunez, che ha quindi scaricato qualsiasi eventuale conseguenza sanitaria su chi ha spinto per fissare la data delle elezioni a settembre. "Chiediamo ai politici e alle autorità che hanno deciso la data delle elezioni che si facciano pubblicamente responsabili delle conseguenze e dei danni alla salute che possano generarsi con la realizzazione delle elezioni", ha detto. (segue) (Bua)