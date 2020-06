Brasile: coronavirus, governatore San Paolo aggiorna misure di distanziamento sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area metropolitana di San Paolo, la fascia costiera e la città di Registro passeranno dalla zona rossa (più critica) a quella arancione (con meno restrizioni). Le misure di allentamento entreranno in vigore il prossimo lunedì 15 giugno. Le città di Barretos, Presidente Prudente e Ribeirao Preto,, sono state riclassificate nella fase rossa a causa della maggiore diffusione del coronavirus e di conseguenza, saranno garantite solo le attività essenziali. Nonostante il picco di contagi non sia stato ancora raggiunto, il governatore ha comunque disposto che la città di San Paolo (in zona arancione), la più grande del paese e dove si è registrato il primo contagio, la prima morte e dove si concentra il maggior numero di ammalati e morti per covid, ha autorizzato l'avvio del piano di riapertura graduale delle attività commerciali sul territorio cittadino. Nella metropoli, in fase arancione dal primo giugno, la riapertura dei negozi è stata autorizzata oggi e i centri commerciali riapriranno domani, 11 giugno. (Brp)