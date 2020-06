© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo al Senato del Partito democratico, Andrea Marcucci, sostiene che gli Stati generali "non devono essere solo un appuntamento mediatico in una bella sede romana, ma una occasione vera di ascolto delle imprese, dei sindacati, del terzo settore". E su Twitter aggiunge: "Il centrodestra che decide di non partecipare, sceglie ancora una volta di abbaiare alla luna". (Rin)