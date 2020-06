Usa: il fratello di George Floyd parla al Camera dei Rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fratello di George Floyd, l'afroamericano morto durante un arresto a Minneapolis che ha scatenato da giorni forti proteste contro la violenza della polizia, ha parlato al Congresso degli Stati Uniti, chiedendo riforme e una migliore formazione per gli agenti di polizia. Lo riporta l'emittente "Al Jazeera". "Insegnate loro qual è la forza necessaria", ha detto "Insegnate loro che la forza necessaria dovrebbe essere usata raramente, e solo quando la vita è a rischio". Floyd ha inoltre ricordato al panel che la polizia è stata chiamata perché suo fratello avrebbe usato una banconota da 20 dollari contraffatta. Il fratello di George Floyd, Philonise Floyd, ha parlato alla Camera dei Rappresentanti di Washington. "George non meritava di morire... È questo che vale quello che vale un uomo di colore? 20 dollari? La Camera dovrà valutare nei prossimi giorni un vasto pacchetto legislativo volto a combattere la brutalità poliziesca e l'ingiustizia razziale. "Sono stanco, sono stanco del dolore", ha detto il fratello di George Floyd. "Sono stanco del dolore che provo ogni volta che un'altra persona di colore viene uccisa senza motivo", ha detto Philonise Floyd durante la sua testimonianza. "Forse la sua morte finirà per cambiare il mondo in meglio. E penso che lo farà... Ma sta a voi assicurarvi che non è stata vana". (Nys)