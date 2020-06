Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, venerdì Conte riferirà al pm di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà venerdì al pm della procura di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. Lo dichiarato il premier stesso parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi. Conte ha affermato di "non essere affatto preoccupato. Non è un atteggiamento di arroganza o di sicumera - ha detto -, non commento le parole del procuratore che sono state anticipate alla Rai, ci confronteremo venerdì e riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza in piena serenità".Già da stasera o al massimo domattina si terrà "un confronto con tutte le forze di maggioranza" sugli Stati generali, "perché il progetto dovrà essere il più condiviso possibile" ha aggiunto il primo ministro. "A livello europeo - ha proseguito - hanno molto apprezzato la nostra volontà di metterci subito al lavoro. I nostri progetti ci faranno correre".In merito alle risorse per affrontare il post Covid ha precisato che "gli 80 miliardi stanno richiedendo un po' di tempo. Le valutazioni dobbiamo farle poi. È ovvio che dobbiamo essere pronti anche a interventi più immediati". Noi, ha aggiunto "siamo disponibili a fare tutto ciò che serve per gli italiani nei limiti di un quadro di finanza pubblica di cui dobbiamo tener conto". Stiamo predisponendo "un nuovo dpcm perché ci sono alcuni interventi in scadenza, ma nulla che cambi il quadro attuale perché vedo i cittadini molto responsabili" ha proseguito aggiungendo che vede "un'Italia pronta ad affrontare questa nuova fase. Dobbiamo rispettare il distanziamento, ma non possiamo tenere il Paese bloccato".Il presidente incalzato dalle domande dei cronisti sulla convocazione in Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Regeni, ha risposto: "Ho urgenza di riferire alla Commissione parlamentare. Non è usuale, mi dicono, che un presidente sia chiamato a riferire in una Commissione d'inchiesta parlamentare, ma appena possibile lo farò". Alla domanda sui dati che danno il "suo" partito al 14 per cento, il presidente del Consiglio ha scherzato con i giornalisti: "A mia insaputa? Non ho un partito". (Rin)