Farnesina: Italia settima nel mondo per migliori università secondo il Qswur

- Le Università italiane scalano la classifica dei migliori Atenei del mondo e l’Italia si conferma un centro di assoluta eccellenza per gli studi avanzati e la qualità della didattica. Secondo quanto riporta il sito della Farnesina, la diciassettesima edizione del Qs World university rankings che elenca le mille migliori università del globo include ben 36 università italiane, due in più rispetto all'edizione precedente. In più, gli atenei italiani considerati migliorano il piazzamento, come il Politecnico di Milano (137mo in classifica) che, salendo di dodici posizioni, si conferma per il sesto anno consecutivo la prima Università italiana. Anche l'antica Università di Bologna guadagna diciassette posizioni, saltando al 160mo posto, mentre la Sapienza di Roma scala trentadue posizioni, conquistando il 171mo posto. Performance importante anche quella del Politecnico di Torino che avanza di ben quaranta posizioni e si classifica al 308mo posto. (segue) (Res)