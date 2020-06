Farnesina: Italia settima nel mondo per migliori università secondo il Qswur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale, tredici Atenei italiani salgono in classifica e quattro rappresentano delle new entry: la prima è l'Università Vita-Salute San Raffaele, a seguire la Libera Università di Bolzano, l'Università della Calabria e l'Università Politecnica delle Marche. Con 36 università classificate, l’Italia è il settimo Paese più rappresentato al mondo in questa edizione del Qs World university rankings e il terzo in Europa, dopo il Regno Unito e la Germania. In particolare: quella di Bologna è l’Università più apprezzata dalla comunità accademica internazionale, seguita dalla Sapienza. Il Politecnico di Milano è il più apprezzato dai recruiter internazionali mentre la Bicocca di Milano è la prima in Italia e 115ma al mondo per Citations per Faculty, l’indicatore che misura l’influenza della ricerca prodotta, seguita dall’Università degli studi di Napoli Federico II. L’Università Vita-Salute San Raffaele è la prima in Italia e la trentasettesima al mondo per la proporzione docenti-studenti, seguita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. La Libera Università di Bolzano ha, invece, il primato italiano per la proporzione di docenti internazionali e, infine, il Politecnico di Milano per la quota di studenti internazionali. (segue) (Res)