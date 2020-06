Algeria: rivista esercito, intervento al di fuori dei confini in linea con politica estera del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivista mensile dell'esercito algerino "EL Djaich" ha indicato oggi nel suo numero di giugno che la proposta inclusa nella bozza della nuova costituzione, secondo la quale le Forze armate algerine possono partecipare a operazioni di mantenimento della pace al di fuori dei confini "è pienamente coerente con la politica estera del paese". Nell'articolo si legge che "questa proposta si basa su principi che vietano l'uso della guerra e si astiene dall'interferire negli affari interni di altri paesi e desidera risolvere i conflitti internazionali con mezzi pacifici, in conformità con legittime decisioni internazionali e regionali”. Nella rivista si legge inoltre che "la sicurezza nazionale dell'Algeria va oltre i suoi confini geografici" e che "la situazione a livello regionale richiede il rafforzamento della protezione della sicurezza nazionale e la stabilità del paese", aprendo a operazioni che possono consentire di mantenere pace e stabilità, in particolare in Africa. L’articolo della rivista dell’esercito giunge mentre l’Algeria guarda con timore al conflitto in corso in Libia dove finora ha mantenuto una posizione strettamente neutrale.(Ala)