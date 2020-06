Coronavirus: a Umberto I 2 casi collegati a focolaio San Raffaele Pisana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al policlinico Umberto I ci sono 2 casi positivi al Covid-19 collegati al focolaio del San Raffaele Pisana. A ricostruire la dinamica del contagio una nota del policlinico Umberto I. L'infermiere, "operante presso il reparto di malattie tropicali, dopo aver informato il medico competente di aver accusato sintomi febbrili ed essere stato invitato a restare a casa e ad effettuare il tampone naso-faringeo", è risultato positivo. "Lo stesso ha poi dichiarato di avere avuto contatti stretti con una infermiera dell'Irccs San Raffaele Pisana", risultata positiva al tampone. "Immediatamente - precisa l'ospedale - si è provveduto ad eseguire il tampone su 13 ricoverati presenti in reparto, uno dei quali è risultato positivo ed è stato subito trasferito al reparto di malattie infettive Covid. I primi 15 operatori del reparto, che hanno avuto contatti con il collega infetto, sono stati sottoposti a tampone, che è risultato positivo in un caso. Entro domani - assicurano dall'Umberto I -, saranno noti i risultati dei test effettuati sugli altri operatori. Il reparto è stato sanificato e il personale interessato è sottoposto a sorveglianza attiva domiciliare". (Com)