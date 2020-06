Libia: Unsmil, Lna e Gna pienamente impegnate in colloqui Commissione militare 5+5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione delle Nazioni Unite di sostegno alla Libia (Unsmil) ha annunciato oggi che entrambe le delegazioni del Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) e dell’Esercito nazionale libico (Lna), “sono pienamente impegnate nella terza tornata di colloqui della Commissione militare congiunta formato 5+5”. Lo riferisce una nota di Usmil. “La missione ha convocato un incontro con la delegazione dell'Lna il 3 giugno e un altro incontro con la delegazione del Gna ieri, 09 giugno. Entrambi gli incontri - che sono stati condotti virtualmente - sono stati produttivi e hanno permesso a Unsmil di discutere con le delegazioni gli ultimi sviluppi sul campo e di ricevere i loro commenti sul progetto di cessate il fuoco, presentato dalla Missione alle parti il 23 febbraio 2020”, si legge nella nota. Unsmil ha invitato nuovamente entrambe le parti a ridurre le violenze per evitare ulteriori vittime civili e nuove ondate di sfollati. “La Missione è particolarmente preoccupata per le notizie di escalation e civili in fuga all'interno e intorno alla città di Sirte”, si legge nella nota. Tra il 5 e l'8 giugno, l'Unsmil ha verificato la morte di almeno 19 civili, tra cui tre donne e cinque bambini e almeno 12 feriti in almeno tre località fuori Sirte, causate da attacchi aerei e missili Grad.(Lit)