Cucchi: al processo per depistaggio Casamassima racconta "perseguitato da Nistri"

- Il carabiniere Riccardo Casamassima, testimone chiave nel processo in corte d'assise per l'omicidio di Stefano Cucchi culminato con le condanne a 12 anni per i carabinieri esecutori del pestaggio, è parte civile nel processo per depistaggio, che vede imputati 8 carabinieri. Oggi, prima di raccontare le ritorsioni subite per le denunce, ha ricostruito il percorso che lo ha portato ad essere uno dei testimoni chiave della vicenda. Nell'ottobre 2009 era in servizio nella stazione carabinieri di Tor Vergata quando, da piantone, fece entrare il maresciallo Roberto Mandolini, vice comandante della stazione Appia, e che comandava in assenza del titolare. "Mi disse che era successo un casino perchè i ragazzi avevano massacrato di botte un arrestato". Sul perchè volesse parlare con Entico Mastronardi, comandante della stazione di Tor Vergata, ha detto "perchè in molti facevano riferimento a lui anche per saltare le file per visite mediche in ospedale di Tor Vergata". Era molto influente. "Mia moglie faceva servizio anche lei da poco nella stazione e mi raccontò che Mastronardi accolse il collega presentandogli proprio lei, la prima carabiniere donna in zona. Mandolini tagliò corto e racconto del pestaggio al ragazzo e del tentativo di scaricare la colpa sui penitenziari. Quando l'incontro accadde Cucchi era ancora vivo, sarebbe morto qualche giorno dopo". Il racconto di Casamassima è ricco di dettagli. Qualche mese dopo, quando il fatto ancora non era emerso nella sua verità, "dopo una colluttazione che ebbi con un arrestato - ha detto ancora Casamassima - Mastronardi mi redarguì dicendo che non voleva un caso Cucchi 2". Altri tasselli alla vicenda li ha aggiunti riferendo di una confidenza fattagli dal figlio di Mastronardi, anche lui carabiniere e in servizio alla stazione di Tor Sapienza e che aveva visto il ragazzo pestato: "Mi disse di non aver mai visto un arrestato conciato così male". (segue) (Rer)