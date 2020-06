Cucchi: al processo per depistaggio Casamassima racconta "perseguitato da Nistri" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho 15 procedimenti disciplinari su di me e i vari ridimensionamenti degli incarichi mi sono costati un decurtamento dello stipendio di 400 euro su un complessivo di 2.000 euro". "Inoltre - ha aggiunto Casamassima - anche la mia compagna" testimone anche lei nel processo penale per l'omicidio di Cucchi "nonostante gli arresti importanti e sequestri di droga rilevanti, ha le note caratteristiche basse perché le vengono mantenute così e per questo non sale mai di grado". Casamassima ha incontrato il ministro Trenta a settembre-ottobre 2018 "in un ufficio del Ministero della Difesa. Abbiamo parlato del provvedimento di trasferimento ritorsivo e ci siamo focalizzati solo su questo e non sul processo in corte d'assise in corso - ha precisato -. Poi, in seguito, abbiamo scambiato alcune chat sul mio stato. Il ministro Trenta ha incontrato anche mia moglie e le ha promesso che avrebbe parlato con Nistri per la sua situazione". "Ho cercato più volte un incontro con il comandante generale Giovanni Nistri per avere un chiarimento sulle sue affermazioni in merito al ritenermi uno spacciatore e un delinquente, prima di denunciarlo". Casamassima ha detto nel corso dell’udienza di aver "presentato diverse istanze, ma mai nessuna accolta. Quindi l'ho denunciato alla procura militare e civile". L'incontro per "ricucire" è arrivato dopo l'udienza dell'11 ottobre 2019 in corte d'assise a Roma nel processo per l'omicidio di Stefano Cucchi, "dopo cioè che un altro carabiniere, Tedesco, imputato nel processo, decide di collaborare", ha concluso Casamassima. L'udienza è stata aggiornata al 13 luglio quando saranno ascoltati altri tre teste della procura tra cui il carabiniere Maria Rosati, cioè la moglie di Casamassima, altra testimone chiave nella vicenda Cucchi. (Rer)