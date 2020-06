Coronavirus: Verrecchia, durante crisi sanitaria exploit di accessi a app Unità di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La app dell’Unità di crisi ha registrato un exploit di accessi nel periodo della pandemia del coronavirus. Lo ha detto il capo dell’Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, in un’audizione alla Commissione esteri. Dal “A fronte di 14 milioni di visualizzazioni registrate nel 2019, nei primi sei mesi dell’anno, con un picco tra gennaio e marzo, c’è stato un exploit in termini di visualizzazioni. La app è stata scaricata circa 250 mila volte in più durante questi mesi”, ha detto Verrecchia. “Ciò ci fa pensare che nei nostri strumenti sono stati individuati gli strumenti che il cittadino si aspetta per tenersi aggiornato sulla situazione”, ha dichiarato il capo dell’Unità di crisi. Sempre nel quadro della crisi sanitaria legata al coronavirus, ha spiegato Verrecchia, è stata creata una pagina ad hoc sul sito del ministero degli Esteri che rimanda alle attività svolte e ai voli speciali per il rimpatrio dei connazionali all’estero ed è stato sviluppato un collegamento attraverso whatsup. "C'è stato un buon riscontro", ha detto il capo dell'Unità di crisi, precisando che "proseguono gli sforzi per ampliare i nostri strumenti anche a livello informatico". (Cas)