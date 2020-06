Coronavirus: Conte su mancata zona rossa, riferirò ai pm di Bergamo, sono sereno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla convocazione da parte dei pm della procura di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti davanti palazzo Chigi, ha affermato di "non essere affatto preoccupato. Non è un atteggiamento di arroganza o di sicumera - ha detto -, non commento le parole del procuratore che sono state anticipate alla Rai, ci confronteremo venerdì e riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza in piena serenità". (Rin)