Germania-Stati Uniti: governo tedesco informato del ritiro forze Usa

- Il governo tedesco è stato informato delle “considerazioni” in corso nell'amministrazione statunitense per ridurre la presenza delle Forze armate degli Usa in Germania. È quanto comunicato oggi dalla viceportavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, hanno quindi conferma ufficiale le indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi dai mezzi di informazione. In particolare, gli Stati Uniti stanno pianificando di ridurre il proprio contingente in Germania da 34.500 a 25.000 effettivi. I reparti verrebbero ridispiegati altrove, probabilmente in Polonia. A tal riguardo, Demmer ha aggiunto che a Wahsington “non è stata assunta alcuna decisione finale” circa il ritiro delle forze statunitensi dal territorio tedesco. Intanto, 20 deputati repubblicani della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, membri della commissione per gli Affari militari, hanno inviato una lettera al presidente degli Usa, Donald Trump, in cui esprimono preoccupazione per i possibili sviluppi in Germania. Secondo i firmatari, un ritiro parziale dei reparti statunitensi dal paese “danneggerebbe in maniera significativa la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e rafforzerebbero la posizione della Russia a nostro svantaggio”. La riduzione delle forze degli Usa in Europa potrebbe condurre a “ulteriori aggressioni” da parte della Russia. Inoltre, sorgerebbero anche problemi logistici. La presenza militare degli Usa in Germania deve poi essere inquadrata all'interno della Nato e consente a Washington di esercitare la propria potenza anche in Medio Oriente e in Africa.(Geb)