Cucchi: processo depistaggio aggiornato al 13 luglio con deposizione testimone Rosati

- Il primo teste ascoltato oggi nell'udienza del processo per i presunti depistaggi in seguito alla morte di Stefano Cucchi è stato il maresciallo Emilio Bucceri, comandante della stazione carabinieri Appia, assente nel periodo in cui sono avvenuti i fatti relativi alla morte di Cucchi, ma che ha gestito le fasi successive: ha riferito, nel contro esame, in merito alle richieste e acquisizioni di documenti da parte della linea di comando. Le domande dei legali degli imputati si sono concentrate su chi faceva richiesta di quei documenti. L'udienza è stata aggiornata al 13 luglio quando verranno escussi altri tre testi della procura tra cui il carabiniere Rosati, moglie di Casamassima, altro testimone chiave nella vicenda Cucchi. (Rer)