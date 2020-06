Libia: Pompeo accoglie con favore ripresa dei negoziati su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, ha accolto con favore la ripresa dei colloqui sul cessate il fuoco guidati dalla missione Onu del Comitato militare 5+5, composto da cinque esponenti dell'Lna e cinque del Gna e ha auspicato colloqui rapidi per arrivare a un cessate il fuoco. “L’accordo tra Governo di accordo nazionale (Gna) ed Esercito nazionale libico (Lna) di riprendere parte ai colloqui guidati dalla Nazioni Unite è stato un buon primo passo, molto positivo”, ha detto Pompeo parlando in conferenza stampa. “Adesso servono negoziati rapidi e in buona fede per arrivare a un cessate il fuoco e rilanciare il dialogo politico intra-libico guidato dalle Nazioni Unite”. “E’ tempo per tutti i libici e tutte le parti in campo di agire in modo che né la Russia né alcun altro paese possa interferire nella sovranità della Libia per perseguire i propri obiettivi”, ha detto Pompeo. (Nys)