Città metropolitana Roma: Zotta a commemorazione esplosione Comune Rocca di Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta ha partecipato all'anniversario di commemorazione dell'esplosione della casa municipale di Rocca di Papa dove hanno perso la vita il sindaco Emanuele Crestini e il suo delegato Vincenzo Eleuteri. Alla Città metropolitana è stato consegnato un attestato di ringraziamento da parte della vicesindaco Veronica Cimino con la seguente motivazione: "A testimonianza del generoso sostegno fornito alla Città di Rocca di Papa durante l'emergenza causata dall'esplosione della Casa Municipale, avvenuta il 10 Giugno 2019". "Voglio ringraziare tutta la comunità di Rocca di Papa per l'attestato rivolto alla Città metropolitana di Roma. Dopo la tragedia, su iniziativa della sindaca Virginia Raggi, abbiamo iniziato l'iter amministrativo per dedicare la sala Giunta di Palazzo Valentini al sindaco che ha sacrificato la sua vita per salvare le persone presenti durante l'esplosione all'interno del Comune - dichiara in una nota il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta -. Continueremo ad essere vicini alla famiglia del Sindaco e del suo delegato, all'amministrazione e alla popolazione. Il nostro ruolo di supporto ai Comuni metropolitani deve essere un faro sempre acceso sul territorio".(Com)