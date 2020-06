Lavoro: Catalfo, Stato non arretra di un millimetro in lotta al caporalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Lavoro e le Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ricorda che "questa mattina i finanzieri del Comando provinciale di Cosenza, con l’ausilio di militari dei Reparti di Catanzaro e Crotone, hanno disposto 60 misure cautelari in Calabria e in Basilicata per il reato di caporalato. 14 aziende agricole sequestrate - continua su Facebook - 52 arresti, 8 ordinanze cautelari di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Un’indagine imponente, agevolata dal protocollo siglato fra la Guardia di finanza e l’Inps nel 2019, che ha fatto emergere un vastissimo panorama di grave sfruttamento: più di 200 braccianti costretti a lavorare in condizioni umilianti e degradanti, e senza alcun dispositivo di protezione individuale. Fra le organizzazioni coinvolte negli arresti, anche una specializzata in finti matrimoni finalizzati a ricavare denaro dai migranti in cambio della possibilità di ottenere il permesso di soggiorno". (segue) (Rin)