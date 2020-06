Lavoro: Catalfo, Stato non arretra di un millimetro in lotta al caporalato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalfo aggiunge: "Desidero ringraziare la Guardia di finanza e le Forze dell’ordine che hanno svolto l’indagine: quello inferto oggi è un colpo durissimo al caporalato. Con il decreto Rilancio, ci siamo posti esattamente lo stesso obiettivo: consentire l’emersione del lavoro irregolare e liberare migliaia di lavoratori 'invisibili' da condizioni inaccettabili di ricatto e intimidazione attraverso contratti equi e a norma di legge". Per il ministro, "si tratta di un ulteriore tassello del Piano nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato che abbiamo varato a febbraio come ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il triennio 2020-2022. Lo ribadisco con forza - conclude Catalfo - lo Stato non arretra di un millimetro nella lotta al caporalato". (Rin)