Monza: da lunedì 100mila mascherine e protezioni distribuite gratis nelle farmacie comunali

- Da lunedì 15 giugno 35mila mascherine chirurgiche certificate saranno distribuite gratuitamente nelle dieci farmacie comunali di Monza. Si tratta della prima tranche di 100mila dispositivi di protezione messi a disposizione ai propri concittadini dal Comune di Monza in collaborazione con FarmaCom. "La curva epidemiologica ha iniziato da qualche settimana una lenta e, speriamo, definitiva discesa. Ma proprio per evitare un'inversione di tendenza questo non è il momento di abbassare la guardia. In questa fase, infatti, è ancora indispensabile l'uso dei dispositivi di protezione così come il rispetto del distanziamento sociale", spiega il sindaco Dario Allevi. "Questa nuova distribuzione - prosegue il primo cittadino - è figlia di importanti donazioni che ho ricevuto in questi giorni e va nella direzione di un ulteriore invito alla prudenza e alla responsabilità a tutta la cittadinanza. Chiedo ai cittadini che possono comprare le mascherine di lasciare questa opportunità a chi ne ha più bisogno". In una prima fase a ciascuna delle dieci farmacie comunali saranno consegnate 3.500 mascherine chirurgiche per un totale di 35 mila. Le farmacie distribuiranno una confezione da dieci per ogni cittadino che la richiederà. Sarà sufficiente presentarsi in farmacia con la carta d'identità o la tessera sanitaria per dimostrare la residenza a Monza. (segue) (com)