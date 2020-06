Monza: da lunedì 100mila mascherine e protezioni distribuite gratis nelle farmacie comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esaurite le mascherine chirurgiche la seconda fase riguarderà la distribuzione di 65 mila protezioni per il volto. La distribuzione dovrà avvenire nel rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell'epidemia da coronavirus: si dovranno, dunque, evitare assembramenti e bisognerà mantenere la distanza di sicurezza tra le persone in fila di almeno un metro. Questa operazione - spiega una nota del Comune di Monza - rientra nella ormai straordinaria collaborazione tra il Comune di Monza e FarmaCom, la società che gestisce le farmacie comunali monzesi. "Abbiamo aderito con convinzione alla proposta dell'amministrazione comunale - spiega il presidente di FarmaCom Vito Potenza – perché siamo convinti del ruolo 'sociale' delle farmacie comunali. In questa emergenza sanitaria siamo stati in prima linea con il nostro personale e vogliamo continuare ad esserlo anche nella fase 2 con la distribuzione di questi presidi di sicurezza a tutela della salute di ogni singolo cittadino e dell'intera comunità, soprattutto delle fasce più deboli e fragili". (com)