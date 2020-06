Egitto-Usa: Libia e diga Gerd al centro del colloquio tra Al Sisi e Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Libia e i colloqui riguardanti la Grande diga etiope della rinascita (Gerd) sono stati i temi al centro del colloquio telefonica tra il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, e l’omologo statunitense, Donald Trump. Lo riferisce in una nota su Facebook, il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Nello specifico Trump e Al Sisi hanno discusso in merito all’iniziativa Dichiarazione del Cairo volta a porre fine al conflitto in Libia annunciata lo scorso 6 giugno dal capo dello Stato egiziano al fianco del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. "Il presidente Trump ha accolto con favore gli sforzi egiziani per raggiungere un accordo politico per la crisi libica e per porre fine alla violenza sostenuta da un cessate il fuoco rispondendo alla volontà del popolo libico", ha affermato Radi. Oltre alla Libia, Trump e Al Sisi hanno discusso in merito agli sviluppi del dossier della Diga Gerd e dei colloqui trilaterali tra Egitto, Etiopia e Sudan.(Cae)