Lombardia: Cisl e Sicet su contributo affitti Regione Lombardia, basta proclami e prese in giro a famiglie

- Secondo il sindacato inquilini Sicet e Cisl Lombardia la Regione e l'assessore alle Politiche sociali e abitative Stefano Bolognini fanno "molta confusione" sui 23 milioni di contributo a sostegno degli affitti annunciati oggi, dei quali non hanno stanziato "nemmeno un euro". "Non è la prima volta che l'assessore Bolognini loda la giunta Lombarda (e se stesso) per la sensibilità dimostrata nelle misure a sostegno a favore delle famiglie andate in crisi nel pagare l'affitto a seguito del lockdown. Su questo tema sono state comunicate misure regionali specifiche e stanziamenti, anche di una certa entità, che hanno avuto una grande risonanza mediatica, ma una ridottissima efficacia sociale, soprattutto negli obbiettivi dichiarati", denunciano i sindacati, spiegando che "dei 23 milioni previsti per il sostegno all'affitto la Regione non ha messo nemmeno un euro, perché si tratta della ripartizione dei fondi integrativi nazionali previsti dall'art 32 comma 1 del 'Decreto Rilancio' per un totale di 140 milioni. Lo stesso si potrebbe sostanzialmente dire per i 43 milioni stanziati con misure regionali precedenti per le quali sono state recuperate risorse nazionali, in gran parte, e regionali, in piccola parte, non spese tra il 2016 e il 2019". "Tutte queste risorse, comprese quelle precedenti - proseguono Cisl e Sicet - non vanno a sostenere le famiglie che si sono trovate in difficoltà economica a seguito dell'emergenza sanitaria, poiché i redditi di riferimento per potere accedere al beneficio sono quelli dell'anno 2018 e 2019. Il contributo massimo di 1.500 euro, valido indistintamente su tutto il territorio regionale, oltre ad essere oggettivamente esiguo e in sé insufficiente, risulta del tutto irrazionale e squilibrato in rapporto alla notevole oscillazione dei canoni rilevabili nelle molteplici realtà territoriali. Ne consegue che, soprattutto nelle grandi città, il contributo non copre tutto il debito e, quindi, il locatore potrà azionare comunque lo sfratto per morosità". (segue) (com)