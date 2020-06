Lombardia: Cisl e Sicet su contributo affitti Regione Lombardia, basta proclami e prese in giro a famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati evidenziano poi come "criticità" il fatto che il contributo venga erogato direttamente al proprietario e denunciano che "le procedure di accesso e i tempi di erogazione dei contributi sono del tutto sfasati in rapporto ai tempi reali in cui maturano le difficoltà economiche dei nuclei familiari". Secondo Cisl e Sicet "ciò che serve nell'immediato, invece, è, in aggiunta agli impegno ordinari già assunti, la costituzione di un fondo straordinario regionale di almeno 40 milioni di euro (a integrazione delle risorse attivate da un fondo nazionale da destinare alle Regioni avente le medesime finalità) per il sostegno degli inquilini in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione a seguito di una riduzione del reddito collegata all'emergenza sanitaria in corso, che intervenga su un periodo temporale circoscritto; sia esteso a tutti i titolari di contratto di locazione nel territorio lombardo in possesso dei requisiti di accesso predefiniti da autocertificarsi in via provvisoria; sia immediatamente accessibile attraverso una domanda online su una piattaforma regionale unica per tutto il territorio lombardo, senza la necessità di un apposito bando comunale; preveda l'erogazione del contributo in tempi brevi e in modalità che possano risolvere in modo efficace il contenzioso conduttore-locatore". "Bisognerebbe smetterla di prendere in giro le famiglie in difficoltà nel pagare l'affitto, specialmente quelle che sono andate in crisi economica a seguito dell'emergenza sanitaria e, anziché fare proclami, attuare un reale confronto, prima di approvare le delibere, con le organizzazioni sindacali che ogni giorno presso le proprie sedi intervengono per cercare di tutelare proprio queste famiglie", conclude la nota sindacale. (com)