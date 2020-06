Governo: Meloni, no a Stati generali, non partecipiamo a passerelle nelle ville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine del vertice con il leader della Lega Matteo Salvini e con il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che ha sancito il no del centrodestra a presenziare agli Stati generali del governo a Roma, ha affermato: "Siamo sempre disponibili al confronto con il governo, lo dimostrano le decine e decine di proposte che abbiamo presentato in Parlamento. Ma su questi Stati generali - ha continuato - c’è un problema di metodo e di merito: di metodo, perché per noi gli Stati generali sono il Parlamento della Repubblica, noi non partecipiamo a passerelle nelle ville. Il problema di merito - ha sottolineato la leader di Fd'I - è che proprio in queste ore la Camera sta discutendo del decreto Rilancio, come spendere 55 miliardi che insieme ai 25 precedenti ipotecano il futuro per qualche anno. Se qualcuno vuole parlare con noi deve parlare di questo - ha concluso Meloni - di come si spendono complessivamente questi 80 miliardi di euro perché parlare di altro non ci interessa". (Rin)