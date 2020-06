Sport: Campidoglio, al lavoro per utilizzo spazi verdi pubblici da parte delle associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Praticare attività sportiva all'interno dei parchi e degli spazi verdi di Roma, dove le associazioni dilettantistiche potranno svolgere lezioni all'aperto. Questa l'iniziativa a cui sta lavorando il Campidoglio per supportare le società sportive e in particolare le realtà che normalmente hanno a disposizione spazi ridotti, in cui non potrebbero essere garantite le misure di distanziamento anti-Covid. "Mettere a disposizione gratuitamente spazi aperti e parchi, dove poter praticare attività fisica e secondo modalità ben definite, è un sostegno importante in favore delle realtà di settore che spesso non dispongono di ambienti tali da garantire il distanziamento fisico necessario agli allenamenti - dichiara in una nota il sindaco di Roma Virginia Raggi -. E consentirà a tanti romani di riprendere la pratica sportiva interrotta durante il lockdown. Roma riparte anche coniugando la ripresa economica di palestre e società sportive con il benessere dei cittadini". (segue) (Com)