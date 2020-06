Coronavirus: Castellone (M5s), dopo anni tagli servono scelte coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è chiaro cosa "ha significato non investire in sanità, non investire in quei settori che rappresentano il primo baluardo nel salvataggio di vite umane quali il pronto soccorso e l’emergenza urgenza, luoghi in cui personale medico, infermieristico, volontari, Oss, operatori 118 combattono ogni giorno in condizioni di assoluta precarietà, vittime di frequenti aggressioni e veri eroi esposti in prima linea per tutelare la salute di tutti noi". Lo ha detto la senatrice del MoVimento 5 Stelle Maria Domenica Castellone, della Commissione Igiene e Sanità, dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza nell'Aula di palazzo Madama. Per questo, ha aggiunto, "accogliamo con sollievo l’approvazione alla Camera del disegno di legge sulle aggressioni al personale sanitario che a breve sarà approvato dal Senato e diventerà legge. Ora che il peggio è passato dobbiamo rivedere con senso critico le politiche sanitarie dell’ultimo decennio e mettere in campo scelte coraggiose".“ (com)