- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini presenta alla stampa il report con i risultati della consultazione "Milano ti Ascolta" a cui hanno partecipato più di 5.000 cittadini rispondendo al questionario pubblicato sul sito del Comune relativo alla fase 1 e alla fase 2 dell'emergenza coronavirus.Diretta YouTube (ore 11.30)Si riunisce il Consiglio comunale in modalità telematica.Video dell’assemblea disponibile sul sito del Comune di Milano (ore 15.30)VARIEFlash mob di Legambiente Lombardia per chiedere l'immediato ripristino del servizio ditrasporto biciclette sulle linee Trenord. Davanti a sede di Trenord, piazzale Cadorna 14 (ore 11.00)Conferenza stampa di presentazione dei dati sull’andamento economico di industria e artigianato nel 1° trimestre 2020, con focus sull’impatto Covid-19 sulle attività economiche in Lombardia. Intervengono il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio, il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, il segretario generale C.L.A.A.I. in rappresentanza delle associazioni regionali dell’Artigianato Marco Accornero e l’assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli.Collegamento streaming (dalle 11.30 alle 13.00)Videoconferenza organizzata dall’Associazione Democratici per Milano sul tema "Non ci può essere rilancio senza il protagonismo delle donne. La parità e la condivisione delle responsabilità rendono la società più forte ed inclusiva" con gli interventi di Roberta Pinotti (segreteria nazionale Pd), Marilisa D'Amico (Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano), Arianna Censi (Vicesindaca della Città Metropolitana di Milano), Silvia Roggiani (segretaria della Federazione Pd Milano Metropolitana).Pagina Facebook Associazione Democratici Milano (ore 21.00) (Rem)