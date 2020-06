Scuola, la polemica: no ai docenti di sostegno utilizzati come infermieri a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure previste dal Decreto scuola, convertito dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, i docenti hanno trovato anche l’introduzione della possibilità che l'attività didattica possa “essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno” (art. 1, comma 7-quater). E' quanto si legge in un comunicato del sindacato della scuola Anief."La norma - si apprende - prevede che tali interventi debbano avvenire su richiesta della famiglia, utilizzando personale già in servizio presso l’istituzione scolastica e nel rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di contrasto della pandemia da Covid-19". Sulla stessa linea si muove, prosegue il comunicato "anche il documento stilato dal comitato di esperti nominato dal Governo e presieduto dal manager Vittorio Colao. La scheda di lavoro n. 82, dedicata all’inclusione degli studenti con disabilità, tra gli interventi da assumere in vista della riapertura del prossimo anno scolastico inserisce anche l’accompagnamento educativo a domicilio". Il sindacato "mette in guardia dal rischio di un ricorso sbrigativo ed eccessivo a tale possibilità" precisando che "il tema dell’inclusione passa attraverso le gestione di attività che contemplino l’inserimento dell’alunno disabile nel gruppo dei pari; pertanto l’unica e reale inclusione è quella che si svolge in presenza e in classe, seppur con le necessarie cautele imposte dall’attuale situazione sanitaria".Non vorremo "che qualcuno si lasci tentare da soluzioni sbrigative su un tema così complesso e delicato come quello dell’inclusione - ha detto il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, ricordiamo che i docenti di sostegno non sono infermieri né medici e che il loro lavoro va ben oltre il ruolo di facilitatori didattici cui queste norme rischiano di relegarli. Stiamo parlando, infatti, di figure chiamate al fondamentale compito di regia nella realizzazione dell’inclusione che, per definizione, deve avvenire in primo luogo tra compagni di classe. Un’inclusione che si preoccupi di mettere insieme solo un docente e uno studente perché porti avanti solo la studio disciplinare previsto dal PEI è un fallimento annunciato". (Com)