Coronavirus: Aimi (FI), se ancora seri rischi elezioni impossibili

- Sul fronte covid-19 “ci sono dati confortanti ed evidenti, ma le analisi rilevano, con la stessa chiarezza, due indicazioni ben precise che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare: l'epidemia non è finita, massima cautela, massima prudenza, il nemico non è vinto, ci sono ancora focolai di trasmissione attivi e il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare, Roberto Speranza, ipse dixit". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Enrico Aimi, dopo l'intervento del ministro della Salute al Senato. "Se siamo in presenza di una situazione ancora ad alto rischio, come ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, mi chiedo con quale sprezzo del pericolo si possono indire elezioni a settembre? A questo punto chi sfiderà il covid-19 in comizi, riunioni, convegni, banchetti, volantinaggi, cose tutte che fanno parte di una normale campagna elettorale", ha aggiunto.(com)