Medio Oriente: Cavusoglu, piano annessione Israele distruggerà speranze di pace nella regione

- Il piano di annessione di parte dei Territori palestinesi da parte di Israele “distruggerà le speranze di pace nella regione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante la riunione straordinaria del Comitato esecutivo dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic). Ricordando che la riunione è avvenuta su iniziativa turca per inviare un chiaro avvertimento a Israele per fermare i loro piani di annessione illegale e per dimostrare che sono in piena solidarietà con la Palestina, Cavusoglu ha osservato: "L'annessione di Israele e gli insediamenti illegali della Valle del Giordano costituiranno una violazione del diritto internazionale. Tale mossa distruggerà tutte le speranze di una pace duratura in Medio Oriente. Questa è la fine di una visione di soluzione a due Stati”. Il ministro degli Esteri turco ha aggiunto che la sofferenza del popolo palestinese “aumenterà nelle mani della potenza occupante”, sottolineando: “Dobbiamo mostrare unità e una posizione comune per impedire ciò”.(Tua)