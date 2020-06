Coronavirus: da Speranza parere contrario al Senato a risoluzione minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Aula del Senato sono in corso le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate dalla maggioranza e dall'opposizione sulle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sul Covid-19. Chiudendo la sua replica, il ministro ha espresso parere favorevole alla risoluzione di maggioranza e contrario a quella delle opposizioni. "Siamo disponibili ad ascoltarle e a ragionarci - ha affermato - ma non ci sono le condizioni per un parere favorevole in vista del prossimo dpcm", che arriverà dopo il 14 giugno.(Rin)