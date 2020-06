Decreto Rilancio: Forza Italia, servono risorse per tutte le scuole paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, e Valentina Aprea, deputata e responsabile del dipartimento Istruzione del movimento azzurro, e gli altri membri di FI della commissione Cultura Luigi Casciello, Marco Marin, Antonio Palmieri, Gloria Saccani Jotti e Simona Vietina, osservano che "la Commissione Cultura di Montecitorio, nel votare il parere al decreto Rilancio, ha aperto a nuovi finanziamenti per le scuole paritarie, ma solo in relazione agli asili e alle scuole dell'infanzia, la fascia 0-6 anni. Così - continuano i parlamentari in una nota congiunta - la maggioranza continua a tagliare fuori tutte gli istituti paritari di altro ordine e grado. Forza Italia ribadisce la necessità - le nostre proposte sono declinate in modo chiaro negli emendamenti che abbiamo presentato al provvedimento - di garantire a queste importanti realtà le risorse necessarie per la loro sopravvivenza. Per questo - concludono gli esponenti di FI - chiediamo l'istituzione di un fondo straordinario di 500 milioni di euro e la possibilità, per le famiglie, di detrarre le rette pagate. Garantiamo la libertà di scelta educativa e salvaguardiamo queste eccellenze".(Com)