Decreto Rilancio: Giacomoni (FI), nuovo scostamento? Non ha senso indebitarsi se risorse non sono per sviluppo

- Per Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze di Montecitorio, "finora gli scostamenti di bilancio sono stati possibili grazie al voto di Forza Italia e dell'opposizione, ma poi il governo nel momento delle scelte di come investire le risorse ha fatto di testa sua. Adesso ambienti della maggioranza sostengono la necessità di un nuovo intervento". Secondo il parlamentare, "è del tutto evidente, visti i precedenti, che prima di votare un altro scostamento occorre che l'opposizione venga coinvolta seriamente ed ascoltata nelle decisioni da prendere nell'interesse del Paese. Non ha senso - conclude Giacomoni in una nota - continuare ad indebitarsi se non si usano le risorse per lo sviluppo e la crescita".(Com)