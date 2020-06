Milano: rapinano con pistola Castillejo, presi nel Senese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polstrada di Arezzo hanno quindi contattato i colleghi della Squadra Mobile di Milano nei cui uffici di via Fatebenefratelli si trovava ancora il giocatore del Milan. Quest'ultimo, tramite una foto, ha riconosciuto l'orologio e il riscontro definitivo è arrivato con il raffronto della referenza indicata da Castillejo. Pertanto i due uomini, italiani di 30 anni circa, sono stati sottoposti a fermo di Polizia giudiziaria. Gli investigatori della squadra mobile milanese, diretti dal funzionario Marco Calì, in questo momento stanno effettuando una perquisizione a Brugherio (MB) in una casa ritenuta il "covo" dei due rapinatori. (Rem)