Sicurezza: Lamorgese, importanti operazioni anti-droga a Roma, Palermo, Varese e Novara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, parla di "importanti operazioni anti-droga a Roma, Palermo, Varese e Novara effettuate dall’Arma dei Carabinieri che hanno portato a decine di arresti per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - dell’esito di attività di indagine condotte sui territori che hanno consentito di individuare alcuni sodalizi criminali operanti nei centri urbani, che gestiscono piazze di spaccio ed occupano spazi cittadini per svolgere i loro traffici illeciti. Massimo è l’impegno sia a livello di attività di prevenzione che di repressione per contrastare efficacemente il traffico e lo spaccio della droga, smantellando le ben strutturate reti criminali che li alimentano, e ripristinare la piena fruibilità di luoghi pubblici e privati. Il ringraziamento e l’apprezzamento", conclude la titolare del Viminale, "vanno alla magistratura e alle forze di Polizia che stanno profondendo un grande sforzo investigativo ed operativo per garantire legalità e sicurezza nelle nostre città". (Com)