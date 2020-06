Milano: Morelli (Lega) su Montanelli, sinistra vuole cancellare storia scomoda, Sala prenda posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Morelli, in una nota invita il sindaco di Milano Giuseppe Sala a prendere posizione sulla richiesta di rimuovere la statua di Indro Montanelli dai giardini pubblici che prendono il suo nome, avanzata dai Sentinelli. "Fosse una discussione d'artista la prenderemmo per posizione fantasiosa ma il fatto che il Pd ipotizzi di discutere l'idiozia lanciata dai novelli stalinisti di voler mettere le mani sulla statua a ricordo di Montanelli, un grande milanese e italiano, dimostra che il Dna della sinistra caviale e champagne è sempre quello della cancellazione della storia scomoda, rappresentata da un grande uomo, un gigante del giornalismo (che forse loro invidiano) e una vittima delle Br", osserva Morelli. "Stavolta - prosegue - prenda posizione e provi a dimostrare almeno su questo che politicamente Sala non è una sòla". (com)