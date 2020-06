Usa-Iraq: Pompeo, al via domani discussione partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato agli affari politici degli Stati Uniti, David Hale, guiderà una delegazione degli Stati Uniti durante il nuovo ciclo di discussioni sul partenariato strategico con l'Iraq domani 11 giugno. Lo ha dichiarato ai giornalisti il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "A partire da domani, il sottosegretario Hale condurrà la discussione con i dipartimenti rappresentativi della Difesa, del Tesoro e di altre agenzie con le nostre controparti irachene", ha aggiunto Pompeo durante il briefing con la stampa. Il responsabile della diplomazia Usa, ha sottolineato che gli Stati Uniti e l'Iraq hanno bisogno di un partenariato strategico per andare avanti e raccogliere benefici reciproci. Le due parti copriranno durante i colloqui tutte le aree di potenziale cooperazione: politica, economia, sicurezza, cultura ed energia. Ad aprile, il portavoce delle Forze armate irachene ha affermato che alti funzionari di entrambi i paesi si sarebbero incontrati a giugno per discutere i piani per il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iraq. Il 5 gennaio scorso, il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro immediato e completo delle truppe straniere dal paese. La risoluzione è stata approvata dopo che gli Stati Uniti hanno ucciso in un raid aereo il comandante della Forza al Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani, e il vicepresidente delle Unità della mobilitazione popolare irachena (Pmu), Abu Mahdi al Muhandis, nei pressi dell’aeroporto di Baghdad.(Nys)