Coronavirus: Macina (M5s), su Conte Salvini o mente o non conosce abc del diritto

- Nella migliore dell'ipotesi Salvini mente, nella peggiore non conosce l'abc dello Stato di diritto. Commenta così le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini sulla richiesta dei pm di Bergamo di sentire il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alla mancata istituzione della zona rossa in provincia di Bergamo. "Salvini arriva a far passare l’essere sentito come persona informata sui fatti, per una sentenza emessa e magari pure passata in giudicato, al grido di 'giustizia è fatta'. Questo vuol dire, nella migliore delle ipotesi, mentire sapendo di mentire. Nella peggiore vuol dire che non si conosce nemmeno l’abc dello Stato di diritto che si ha l’arroganza e la pretesa di voler governare", osserva Macina, spiegando che quella dei pm di Bergamo "è solo una richiesta di informazioni, non un rinvio a giudizio. Eppure l’ex ministro dovrebbe sapere la differenza essendo stato, lui stesso, rinviato a giudizio in un’altra inchiesta”. (com)